फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Asian Games gold medalist Ishika accorded a grand welcome.

Bhiwani News: एशियाई खेलों की स्वर्ण विजेता इशिका का किया भव्य स्वागत

Mon, 05 Oct 2026 12:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
Asian Games gold medalist Ishika accorded a grand welcome.
एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता ​खिलाड़ी से बातचीत करते सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह। 
भिवानी। महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी और एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता इशिका का रविवार को भिवानी पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने स्वागत किया। भगत सिंह चौक से सेक्टर-13 स्थित उनके निवास तक रोड शो निकाला गया।
विज्ञापन

भिवानी पहुंचने पर इशिका ने अपनी सफलता का श्रेय परिवार और कोच को दिया। उन्होंने कहा कि यह पदक उनके माता-पिता, परिवार और उन्हें सहयोग देने वाले हर नागरिक को समर्पित है। उनके पिता एवं पूर्व डीएसओ वीरेंद्र सम्भरवाल खुद हॉकी कोच रहे हैं और बचपन से ही उन्हें प्रशिक्षण दिया।
विज्ञापन

इस मौके पर इशिका ने कहा कि 2028 के ओलंपिक से पहले टीम हर खामी को दूर करेगी। इशिका के पिता एवं सेवानिवृत्त डीएसओ वीरेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने बचपन में ही बेटी की खेल प्रतिभा पहचान ली थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

सांसद ने दी बधाई : सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने सेक्टर-13 स्थित इशिका के निवास पर पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भिवानी की बेटी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ाया है। इस अवसर पर जिला खेल अधिकारी जय सिंह कालीरमण, कमल प्रधान, रामौतार सम्भरवाल, विजय दहिया, कोच नीरज, भारत, विष्णु और राजू मेहरा मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed