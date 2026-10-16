Bhiwani News: विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुईं श्रेया शर्मा

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श्रेया ने विज्ञान संकाय से प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद इसी विषय में एमएससी और पीएचडी की। उन्होंने पीएचडी निर्धारित न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि में पूरी की। पीएचडी के बाद श्रेया को यूरोप में पोस्टडॉक्टोरल अनुसंधान का अवसर मिला। वहां वैज्ञानिक के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपने शोध को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जुड़े विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों के डेटाबेस में उनका नाम शामिल होना उनकी शोध उपलब्धियों को मिली अंतरराष्ट्रीय पहचान है।

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भिवानी। जिले की बेटी श्रेया शर्मा का नाम अक्तूबर में विश्व के शीर्ष दो प्रतिशत वैज्ञानिकों की सूची में शामिल हुआ है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी इस उपलब्धि से परिवार और शुभचिंतकों में खुशी है।