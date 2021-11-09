Bhiwani News: मोटे मुनाफे का झांसा देकर 63 लाख की ठगी, चार पर एफआईआर

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महेंद्रगढ़। बिजनेस में मोटा मुनाफा कमाने और रुपये के बदले प्रॉपर्टी देने का झांसा देकर भिवानी जिले के बामला निवासी विकास से करीब 63 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। विकास की शिकायत पर महेंद्रगढ़ शहर थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में विकास ने बताया कि झज्जर जिले के सेहलंगा निवासी मीर सिंह ने उससे जान-पहचान बढ़ाई। उसने खुद को सरकारी नौकरी में बताया और बिजनेस में निवेश करने की बात कही। आरोप है कि मीर सिंह ने कारोबार में हर महीने 10 से 13 प्रतिशत तक रिटर्न का भरोसा दिया। उसने कलकत्ता की कंपनियों से जुड़े दस्तावेज और पहचान पत्र भी व्हाट्सएप पर भेजे। आरोप है कि मीर सिंह ने अपने बेटे आशुतोष, राकेश कुमार और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे निवेश के लिए राजी किया। आरोपियों ने जयपुर, भिवाड़ी, बुहाना, हिसार, रेवाड़ी और गुरुग्राम में संपत्तियां होने की बात कही। साथ ही रेवाड़ी और हिसार में शेयर ट्रेडिंग के दफ्तर चलाने का दावा भी किया। मंजीत यादव ने भी उसे महेंद्रगढ़ में अपनी प्रॉपर्टी दिखाकर कारोबार से संपत्ति खड़ी करने की बात कही। विकास के अनुसार उसने वर्ष 2021 से 2024 के बीच अलग-अलग समय पर महेंद्रगढ़ में आरोपियों को करीब 63 लाख रुपये दिए। जब उसने रकम वापस मांगी तो आरोप है कि उसे चेक थमा दिए गए, जिन्हें उसने धोखाधड़ी का हिस्सा बताया। पुलिस ने मीर सिंह, आशुतोष, राकेश और मंजीत यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच नारनौल की आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी है।