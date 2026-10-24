फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Rs 44 lakh swindled from 22 candidates under the pretext of providing jobs

Bhiwani News: नौकरी का झांसा देकर 22 अभ्यर्थियों से 44 लाख ठगे

Sat, 24 Oct 2026 10:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:26 PM IST
विज्ञापन
Rs 44 lakh swindled from 22 candidates under the pretext of providing jobs
बहल। सरकारी नौकरी लगवाने का झांसा देकर 22 अभ्यर्थियों से कथित तौर पर 44 लाख रुपये लेने का मामला सामने आया है। गांव सेरला निवासी कोचिंग संचालक सतीश कुमार की शिकायत पर बहल थाना पुलिस ने दिल्ली के रोहिणी निवासी सतीश जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।
विज्ञापन

शिकायत के अनुसार अक्तूबर-नवंबर 2024 में आरोपी ने शिक्षा विभाग में जेबीटी, पीजीटी, टीजीटी और एलडीसी/यूडीसी पदों पर नियुक्ति का भरोसा दिया। आरोप है कि जेबीटी व एलडीसी के लिए छह लाख, टीजीटी व यूडीसी के लिए सात लाख और पीजीटी पद के लिए आठ लाख रुपये तय किए गए थे। कुछ रकम अग्रिम और शेष नियुक्ति के बाद देने की बात कही गई थी।
विज्ञापन


बैंक खाते में जमा करवाए रुपये
शिकायतकर्ता के मुताबिक आरोपी ने अभ्यर्थियों से अपने बैंक खाते में रुपये जमा करवाए। शिकायतकर्ता और एक अन्य कोचिंग सेंटर संचालक के माध्यम से कुल 22 अभ्यर्थियों से 44 लाख रुपये लिए गए। आरोप है कि भरोसा कायम करने के लिए आरोपी ने शुरुआती भुगतानों के बदले कुछ चेक भी दिए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


फर्जी ई-मेल और एडमिट कार्ड भेजने का आरोप
शिकायत के अनुसार अभ्यर्थियों से आवेदन संबंधी दस्तावेज लेकर ई-मेल के जरिये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने की जानकारी दी गई। बाद में कुछ अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का शेड्यूल और एडमिट कार्ड भी भेजे गए। शिकायतकर्ता का आरोप है कि संबंधित कार्यालय से जानकारी लेने पर पता चला कि ऐसी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं चल रही थी और ई-मेल व एडमिट कार्ड फर्जी थे।

28 लाख रुपये के चेक बाउंस
शिकायतकर्ता ने बताया कि दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में रुपये वापस मांगने पर आरोपी ने 15 लाख रुपये का तीन जनवरी और 13 लाख रुपये का पांच जनवरी की तारीख वाला चेक दिया। आरोप है कि खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण दोनों चेक बाउंस हो गए। इसके बाद आरोपी का फोन बंद हो गया और उसका व्हाट्सएप अकाउंट भी डिलीट मिला।


बहल थाने में प्राथमिकी दर्ज, जांच जारी
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 23 अक्तूबर को बहल थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले की जांच उपनिरीक्षक अनिल कुमार को सौंपी गई है। पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच कर रही है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि होना बाकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed