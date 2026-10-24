फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Sewerage overflow in Laxmi Nagar; waterlogging up to 1.5 feet on the road

Bhiwani News: लक्ष्मी नगर में सीवरेज ओवरफ्लो, सड़क पर डेढ़ फुट तक जलभराव

Sat, 24 Oct 2026 10:30 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:30 PM IST
विज्ञापन
Sewerage overflow in Laxmi Nagar; waterlogging up to 1.5 feet on the road
के लक्ष्मी नगर में सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या को लेकर नारेबाजी करते क्षेत्रवासी।
भिवानी। दादरी रोड स्थित वार्ड नंबर 12 के लक्ष्मी नगर में शंकरनाथ मंदिर से मिनी बाईपास तक सीवरेज ओवरफ्लो होने से शुक्रवार शाम छह बजे सड़क पर डेढ़ फुट तक दूषित पानी जमा हो गया। गलियों में भी सीवरेज ब्लॉक होने से परेशान क्षेत्रवासियों ने नारेबाजी कर जल्द समाधान की मांग की।
विज्ञापन

लोगों ने बताया कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। सुबह बच्चे सैर करने निकलते हैं और महिलाएं मंदिरों में पूजा-अर्चना करने जाती हैं लेकिन दूषित पानी और दुर्गंध के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। लंबे समय तक जलभराव रहने से बीमारियां फैलने का डर भी है।
विज्ञापन


स्थायी समाधान की मांग
बलबीर जांगड़ा ने कहा कि सड़क पर डेढ़ फुट पानी जमा होना गंभीर समस्या है। एडवोकेट योगेंद्र सोनी ने सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने और स्थायी समाधान की मांग की। राजेंद्र ग्रेवाल ने सफाई व निकासी का तुरंत प्रबंध करने की बात कही जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने कहा कि मूलभूत समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान सरोज देवी, संतोष जांगड़ा, चंद्रकला यादव, रोशनी प्रजापत, गुड्डी और निर्मला शर्मा मौजूद रहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed