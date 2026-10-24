Bhiwani News: लक्ष्मी नगर में सीवरेज ओवरफ्लो, सड़क पर डेढ़ फुट तक जलभराव

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लोगों ने बताया कि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। सुबह बच्चे सैर करने निकलते हैं और महिलाएं मंदिरों में पूजा-अर्चना करने जाती हैं लेकिन दूषित पानी और दुर्गंध के कारण आवागमन मुश्किल हो गया है। बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को अधिक परेशानी हो रही है। लंबे समय तक जलभराव रहने से बीमारियां फैलने का डर भी है।स्थायी समाधान की मांगबलबीर जांगड़ा ने कहा कि सड़क पर डेढ़ फुट पानी जमा होना गंभीर समस्या है। एडवोकेट योगेंद्र सोनी ने सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त करने और स्थायी समाधान की मांग की। राजेंद्र ग्रेवाल ने सफाई व निकासी का तुरंत प्रबंध करने की बात कही जबकि सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सैनी ने कहा कि मूलभूत समस्याओं का समाधान प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। इस दौरान सरोज देवी, संतोष जांगड़ा, चंद्रकला यादव, रोशनी प्रजापत, गुड्डी और निर्मला शर्मा मौजूद रहीं।