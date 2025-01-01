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समारोह में समाजसेवी डॉ. फूल सिंह धनाना ने रेणू ग्रेवाल को माला पहनाकर सम्मानित किया और उनकी सफलता को अन्य बेटियों के लिए प्रेरणादायक बताया। इस अवसर पर भिवानी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। रेणू की उपलब्धि पर प्रधान विजय पचगांवा, जिला पार्षद रेणू बाला, डीएसपी जगबीर ग्रेवाल, प्रधान दिलबाग सांगवान, प्रधान धर्मबीर नेहरा, राजपाल आईजी, प्रधान रामदेव तायल, पार्षद सूर्य तंवर, प्रधान बलवान, भूपेंद्र कोच और पार्षद संदीप यादव सहित अनेक लोगों ने बधाई दी।रेणू ग्रेवाल ने अपनी सफलता का श्रेय पिता राजपाल, माता लक्ष्मी देवी और चाचा श्रीपाल थानेदार को दिया। उन्होंने कहा कि परिवार के सहयोग और मार्गदर्शन की बदौलत ही वह इस मुकाम तक पहुंच पाई हैं।