विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस सीजन का जिले में यह पहला जुर्माना है। 14 नवंबर को विभागीय टीम को गांव कलिंगा के खेतों में पराली जलाने की सूचना मिली थी। इस पर टीम पटवारी, ग्राम सचिव और पुलिस कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंची और खेतों का निरीक्षण किया। जांच के दौरान करीब तीन एकड़ भूमि में धान की पराली जली हुई मिली। इसके बाद विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए किसान पर जुर्माना लगाया और पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करवाई।पराली प्रबंधन के लिए किसानों को किया जा रहा जागरूकविभाग के उप कृषि निदेशक राजेश सिहाग ने बताया कि कृषि विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर किसानों को फसल अवशेष नहीं जलाने के लिए जागरूक कर रही हैं। किसानों को पराली प्रबंधन के आधुनिक तरीकों और इसे जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की जानकारी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि इस सीजन में अब तक पराली जलाने की कोई घटना सामने नहीं आई थी। कलिंगा में मामला सामने आने पर तुरंत कार्रवाई की गई है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।पराली न जलाने पर प्रति एकड़ 1200 रुपये की प्रोत्साहन राशिसहायक कृषि अभियंता नसीब सिंह धनखड़ ने बताया कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। पराली न जलाकर उसका उचित प्रबंधन करने वाले किसानों को सरकार की ओर से 1,200 रुपये प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे पराली में आग लगाने के बजाय आधुनिक कृषि मशीनों का इस्तेमाल करें और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग दें।