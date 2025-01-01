Bhiwani News: लोहारू में बारिश, भिवानी में उमस से बेहाल रहे लोग

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लोहारू क्षेत्र के किसान शमशेर सिंह और दयाकिशन ने बताया कि खेतों में खड़ी फसलों के लिए बारिश की नमी काफी लाभदायक साबित होगी। इससे खेतों की मिट्टी में नमी बढ़ेगी और फसलों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषकर बाजरा, ग्वार और कपास समेत अन्य खरीफ फसलों के लिए बारिश राहत देने वाली मानी जा रही है।इस समय फसलों को पर्याप्त नमी की आवश्यकता है। बारिश होने से किसानों को कुछ समय के लिए सिंचाई पर होने वाले खर्च से भी राहत मिल सकती है। क्षेत्र में पिछले दिनों से तेज गर्मी का असर बना हुआ था। दिन के समय तेज धूप और उमस के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।शहर में सोमवार को दिनभर तेज धूप और चिपचिपी उमस से आम जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह से ही आसमान में तीखी धूप खिली रही। हवा में बढ़ी नमी के कारण लोगों का पसीने से बुरा हाल रहा। दोपहर के समय तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। हालांकि लोहारू में हुई बारिश का असर भिवानी में दिखाई नहीं दिया।