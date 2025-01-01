Bhiwani News: दूसरे राज्यों की राह में परमिट का रोड़ा, सिमटा रोडवेज का दायरा

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भिवानी डिपो से फिलहाल देहरादून, मुरादाबाद, झुंझुनू, सीकर, दिल्ली, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा के लिए बसों का संचालन हो रहा है। इसके अलावा भिवानी से वाया 152-डी चंडीगढ़ के लिए भी बस सेवा उपलब्ध है। डिपो में कुल 10 एसी बसें हैं, जिनका संचालन तोशाम, लोहारू और भिवानी से किया जा रहा है। किलोमीटर स्कीम के तहत 15 बसें भी चल रही हैं। इन बसों में परिचालक रोडवेज का और चालक निजी कंपनी का होता है।लंबी दूरी के रूटों के साथ स्थानीय मार्गों पर भी बस सेवा का दायरा सीमित है। भिवानी से हांसी के लिए शाम साढ़े छह बजे के बाद बसें नहीं मिलतीं। चरखी दादरी और जींद के रूट पर भी देर रात बस सेवा उपलब्ध नहीं है। निजी बसों का संचालन भी शाम साढ़े छह से सात बजे तक ही होता है। इसके बाद यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता है।भिवानी से चरखी दादरी, हांसी, जींद और लोहारू के लिए देर शाम तक बस सेवा बहाल करने की मांग उठ रही है। दूसरे राज्यों की बसें देर रात यहां से गुजरती हैं लेकिन पूरी सवारी होने के कारण कई बसें भिवानी में ठहराव नहीं करतीं। इससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे की समय सारिणी के अनुरूप भी बस सेवा उपलब्ध नहीं है जबकि कई ट्रेनें रात 10 बजे के बाद चलती हैं।लंबी दूरी के कई रूटों पर भिवानी से सीधी बस सेवा उपलब्ध नहीं है। खासकर पंजाब के शहरों के लिए यहां से कोई सीधी बस नहीं चलती। भिवानी से लुधियाना और अमृतसर जाने वाले यात्रियों को पहले हिसार पहुंचना पड़ता है। इसके बाद वहां से देर रात ट्रेन के जरिये आगे का सफर करना पड़ता है। -गर्वित वर्मा।भिवानी में शाम होते ही रोडवेज बसों का संचालन थम जाता है। देर शाम किसी भी रूट पर बस नहीं मिलती। ऐसे में देर तक सफर करने वाले यात्रियों के लिए रोडवेज को बस सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। रेलवे की समय सारिणी के अनुसार भी यात्री सफर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कई ट्रेनें रात 10 बजे के बाद चलती हैं। -जोगिंदर।रोडवेज को भिवानी से चरखी दादरी, हांसी, जींद और लोहारू के लिए देर शाम बस सेवा बहाल करनी चाहिए। दूसरे राज्यों की बसें देर रात यहां से गुजरती हैं लेकिन पूरी सवारी होने के कारण कई बसें भिवानी में ठहराव नहीं करतीं। इससे देर रात सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। -नवीन शर्मा।रोडवेज की समय सारिणी में बड़े शहरों और लंबी दूरी के रूटों के साथ ग्रामीण मार्गों पर भी बस सेवा की स्थिति ठीक नहीं है। पहले जिन बड़े शहरों तक रोडवेज की बसें जाती थीं, वहां लंबे समय से इंटर स्टेट रूट परमिट नहीं मिल रहे हैं। इनमें खासकर पंजाब के शहर शामिल हैं। -प्रवीन जांगड़ा।अप्रैल से अगस्त तक भिवानी डिपो की 199 बसों ने प्रदेश में सबसे अधिक 74 हजार किलोमीटर की दूरी तय की है। दूसरे राज्यों के कई बड़े शहरों के लिए भी रोडवेज की सीधी बस सेवा संचालित की जा रही है। सभी महत्वपूर्ण रूटों पर भिवानी से बसें चल रही हैं। हालांकि, कुछ नए रूट इंटर स्टेट परमिट और संबंधित राज्यों की रुचि के अनुसार भी संचालित किए जा सकते हैं। ऐसे रूटों पर हमारी और संबंधित शहरों की बसों का संचालन आपसी सहमति से होता है। -दीपक कुंडू, डिपो महाप्रबंधक, भिवानी डिपो, हरियाणा राज्य परिवहन विभाग।