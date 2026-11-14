Bhiwani News: जनजातीय गौरव दिवस पर भगवान बिरसा मुंडा को नमन

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कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बिरसा मुंडा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करके किया गया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप सोहांसडा ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की। अध्यक्षता संस्थान के प्राचार्य जगजीवन जिंदल ने की।मुख्य वक्ता प्रदीप सोहांसडा ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष, त्याग, बलिदान और देश की आजादी में उनके अतुलनीय योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के अधिकारों तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और देश के इतिहास में अपनी अमिट पहचान बनाई। उनका जीवन साहस, स्वाभिमान, संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और देश एवं समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं।संस्थान के प्राचार्य जगजीवन जिंदल ने कहा कि महापुरुषों की जयंती मनाने का उद्देश्य केवल उन्हें याद करना नहीं, बल्कि उनके विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। इस प्रकार के आयोजन युवाओं में देशभक्ति, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। कार्यक्रम में पंजाब सिंह जीआई, मनीषा, धर्मेंद्र श्योराण, पवन कुमार, दिनेश कुमार, मेनपाल, पूजा, जस्सी, अविनाश गोलागढ़ मौजूद रहे।