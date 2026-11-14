Bhiwani News: नागरिक अस्पताल में पेट रोग विशेषज्ञ का का पद खाली, गंभीर मरीजों को करना पड़ रहा रोहतक पीजीआई का रुख

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अस्पताल में रोजाना पेट दर्द, अल्सर, लिवर और आंतों से जुड़ी समस्याओं के मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं। सुपर स्पेशलिस्ट या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट उपलब्ध नहीं होने के कारण सामान्य चिकित्सक अपनी योग्यता के अनुसार मरीजों को परामर्श और उपचार दे रहे हैं। विशेषज्ञ की देखरेख के अभाव में जटिल बीमारियों की पहचान और उपचार में परेशानी आती है। कई मामलों में मरीजों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें बड़े चिकित्सा संस्थानों में रेफर करना पड़ता है। ऐसे में मरीजों को समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ रहे हैं।निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर गरीब मरीजस्थानीय निवासी रविंद्र कुमार, उमेश और विवेक ने बताया कि नागरिक अस्पताल में पेट रोग विशेषज्ञ नहीं होने का सबसे ज्यादा नुकसान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को उठाना पड़ रहा है। सामान्य ओपीडी में उपचार के बाद भी राहत नहीं मिलने पर मरीजों को मजबूरी में निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। वहां जांच और उपचार के लिए उन्हें मोटी फीस चुकानी पड़ती है। वहीं, निजी अस्पतालों का खर्च उठाने में असमर्थ मरीज रोहतक पीजीआई या अन्य बड़े सरकारी अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। इससे मरीजों को शारीरिक परेशानी के साथ आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।विभाग को भेजी जा चुकी है रिक्त पदों की मांगनागरिक अस्पताल प्रभारी डॉ. बलवान सिंह ने बताया कि पेट संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अस्पताल में परामर्श दिया जा रहा है। चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विभाग को मांग भेजी जा चुकी है।