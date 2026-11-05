Bhiwani News: दीपावली पर तिरंगा और रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगाएगा बवानीखेड़ा का मुख्य बाजार

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नगर पालिका अध्यक्ष सुंदर अत्री ने बताया कि सजावट से बाजार में त्योहार का माहौल और उत्साह बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली, भाई दूज और भगवान विश्वकर्मा जयंती भारतीय संस्कृति व परंपराओं के प्रतीक हैं। ये पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे, सौहार्द और एकता का संदेश देते हैं।अत्री ने कस्बावासियों को सभी पर्वों की शुभकामनाएं देते हुए इन्हें प्रेम, सद्भाव और उत्साह के साथ मिल-जुलकर मनाने की अपील की। उन्होंने नागरिकों से दीपावली पर आतिशबाजी करते समय सुरक्षा का ध्यान रखने, बच्चों को पटाखों से दूर रखने तथा पर्यावरण और दूसरों की सुविधा का ख्याल रखने का भी आग्रह किया।उन्होंने कहा कि नगर पालिका का प्रयास है कि त्योहारों के दौरान कस्बा स्वच्छ, सुंदर और रोशनी से जगमगाता नजर आए। शहरवासियों का सहयोग विकास कार्यों और स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में सबसे अहम है।