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घरों और मंदिरों में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना के साथ तुलसी-शालिग्राम विवाह की परंपरा निभाई गई। रोहतक गेट पर महिलाओं ने तुलसी पूजन कर सुख-समृद्धि की कामना की। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचीं महिलाओं ने तुलसी माता की पूजा-अर्चना की। दीप जलाए और परिक्रमा कर परिवार की खुशहाली के लिए प्रार्थना की।हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत बालयोगी चरणदास महाराज ने कहा कि तुलसी भारतीय संस्कृति में सेवा, पवित्रता और स्वास्थ्य का प्रतीक है। देवउठनी एकादशी पर तुलसी पूजन और परिक्रमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इससे परिवार में सुख-शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का भाव मजबूत होता है। नियमित पूजन से मन में सात्विकता और आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है।उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों में महिलाओं की सामूहिक भागीदारी धार्मिक परंपराओं के संरक्षण के साथ सामाजिक एकता को भी मजबूती देती है। श्रद्धालुओं ने भजन-कीर्तन के साथ धार्मिक संस्कारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। रोहतक गेट पर आयोजित यह आयोजन आस्था, परंपरा और भाईचारे का संगम बना।