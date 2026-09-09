Bhiwani News: जिला व उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:41 AM IST
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भिवानी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह ने बताया कि 12 सितंबर को जिला भिवानी सहित उपमंडल स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। भिवानी के अलावा तोशाम, लोहारू और सिवानी में भी लोक अदालत लगाकर लंबित व आपसी सहमति से निपटाए जा सकने वाले मामलों का त्वरित समाधान किया जाएगा।
लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ पैनल अधिवक्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा जिन्हें समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है। इससे पक्षकारों को मामलों के शीघ्र और सरल समाधान का अवसर मिलेगा। न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित पीठों का गठन किया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह ने जरूरतमंद लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र एवं सरल तरीके से निपटारा करवाएं।
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फेमिली कोर्ट की एडिशनल प्रिंसिपल जज रूपम की अध्यक्षता वाली पीठ में पैनल अधिवक्ता प्रिया लेघा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ में पैनल अधिवक्ता अनुराधा को नियुक्त किया है।
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लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायिक अधिकारियों के साथ पैनल अधिवक्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। लोक अदालत में ऐसे मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाएगा जिन्हें समझौते के माध्यम से हल किया जा सकता है। इससे पक्षकारों को मामलों के शीघ्र और सरल समाधान का अवसर मिलेगा। न्यायालय स्तर पर लंबित मामलों के निपटारे के लिए संबंधित पीठों का गठन किया गया है।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनदीप कौर सिंह ने जरूरतमंद लोगों से अपील की कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का शीघ्र एवं सरल तरीके से निपटारा करवाएं।
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फेमिली कोर्ट की एडिशनल प्रिंसिपल जज रूपम की अध्यक्षता वाली पीठ में पैनल अधिवक्ता प्रिया लेघा, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ में पैनल अधिवक्ता अनुराधा को नियुक्त किया है।