Bhiwani News: नर्सिंग एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी में नरेश व मंजू को जिम्मेदारी

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सलाहकार मंडल में ओमपति, सुभाष और निशा को शामिल किया गया है। तकनीकी टीम में प्रशांत, मदन, नगीना और पूनम को जिम्मेदारी दी गई है। कार्यकारिणी विस्तार के दौरान संगठन के आगामी कार्यों और नर्सिंग कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी जिम्मेदारियां तय की गईं।भिवानी ब्लॉक की नई कार्यकारिणी में प्रदीप को ब्लॉक प्रधान, मनीषा भाटी को ब्लॉक महासचिव और मंजू को ब्लॉक कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत बनाने और नर्सिंग कर्मचारियों के हितों के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया।जिला प्रधान राकेश सिहाग ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य नर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाना और उनके हितों की रक्षा करना है। बैठक में उपप्रधान विकास, महासचिव पूनम, संयुक्त सचिव वीरेंद्र, कोषाध्यक्ष सचिन और प्रेस एवं मीडिया सचिव मनीष मौजूद रहे।