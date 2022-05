{"_id":"62927cb9daf4087af532fc3f","slug":"mother-daughter-died-in-road-accident-in-bhiwani-of-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"Accident in Bhiwani: ट्रक ने बाइक सवार बच्ची व मां को कुचला, दोनों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Sun, 29 May 2022 01:19 AM IST