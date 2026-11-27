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स्थानीय दुकानदार सेठ सुरेश, सोनु, बाबुलाल सेठ और पवन ने बताया कि बंदर अब लोगों से बिल्कुल नहीं डरते। दुकानों के बाहर रखा सामान उठाकर ले जाते हैं। ग्राहकों के हाथों से थैले, केले, ब्रेड और अन्य खाद्य सामग्री छीन लेते हैं। बाइकों की सीट पर बैठकर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार शीशे तोड़ देते हैं और सीट फाड़ देते हैं।बाजार में आने वाली महिलाएं और बच्चे सबसे अधिक परेशान हैं। बंदरों को देखकर बच्चे डर जाते हैं। कई बार बंदर राहगीरों पर हमला भी कर चुके हैं। बुजुर्गों को बाजार से गुजरने में भी परेशानी हो रही है।दुकानदारों का कहना है कि समस्या लगातार गंभीर हो रही है लेकिन अभी तक बंदरों को पकड़ने के लिए कोई टीम नहीं पहुंची है। उन्हें आशंका है कि प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बंदरों को जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ने की मांग की है।