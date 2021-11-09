Bhiwani News: भैंस चराने गए व्यक्ति को लाठी-डंडों से पीटा, 17 दिन बाद भी आरोपी फरार

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मनीराम 30 अगस्त को गांव के पास खेतों में अपनी भैंसें चरा रहे थे। इसी दौरान स्कूटी और बाइक पर सवार चार युवक वहां पहुंचे और बिना किसी कारण उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने लाठी-डंडों से पीटकर उन्हें अधमरा कर दिया। बाद में परिजनों को सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और मनीराम को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया।घायल मनीराम ने बताया कि जब युवक उसके साथ मारपीट कर रहे थे उस समय कुछ दूरी पर एक युवक मोबाइल फोन पर किसी को पूरी जानकारी दे रहा था। उन्होंने मारपीट के पीछे किसी अन्य व्यक्ति का हाथ होने का आरोप लगाया है।मनीराम के अनुसार गांव के एक मामले में एडीसी को जांच करनी थी और जांच से एक दिन पहले ही उसे पीटकर अधमरा कर दिया गया। उपचार के बाद थोड़ी राहत मिलने पर उसने अधिकारियों को शिकायत दी। इसके बावजूद मारपीट के आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले में पीड़ित और ग्रामीण वीरवार को पुलिस अधीक्षक से मिले और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।पुलिस अधीक्षक ने मामले में तत्काल कार्रवाई करवाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान पूर्व पंच सज्जन, पंच प्रतिनिधि हंसा वाल्मीकि, चेतराम शर्मा, फकीरचंद, अजीत, बालकिशन, भुरिया, धर्मबीर, पुष्कर, रामबीर, मनबीर उपस्थित थे।