Bhiwani News: परशुराम कॉलोनी में 35 लाख की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ

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विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि शहर के प्रत्येक कोने तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार और स्थानीय प्रशासन की प्राथमिकता है। नई गलियों के निर्माण से कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता बनाए रखने और कार्य निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने बताया कि गलियों के निर्माण से बारिश के दौरान कीचड़ और जलभराव की समस्या से राहत मिलेगी। इससे कॉलोनी का स्वरूप भी बेहतर होगा।इस अवसर पर प्रदीप शर्मा, जयबीर जांगड़ा, संजय, जोनी, प्यारेलाल, नौरंग, सुमन देवी, सुनीता, संतोष देवी, कमला, बिमला और योगिता मौजूद रहे।शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगानगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने कहा कि परिषद शहर के सभी वार्डों के समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। वार्ड-18 की जरूरतों को देखते हुए 35 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आने वाले समय में शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाली परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाएगा। पार्षद अनिल कुमार ने कार्य शुरू कराने पर विधायक और नगर परिषद प्रतिनिधि का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोग लंबे समय से गलियों के पक्का होने का इंतजार कर रहे थे। निर्माण कार्य में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए वह स्वयं मौके पर निगरानी रखेंगे।