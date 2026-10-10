Bhiwani News: पौधे लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल भी नागरिक की जिम्मेदारी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उर्मिला सैनी ने जोर देकर कहा कि पेड़-पौधे ही मानव जीवन का मुख्य आधार हैं, जो हमें शुद्ध वायु और जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि लोग केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लें।उन्होंने एक विशेष पहल का सुझाव देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।धार्मिक स्थलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर संस्कार देने के साथ-साथ सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने का भी प्रमुख केंद्र हैं। इस अवसर पर संस्था ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग घटाने, जल की बर्बादी रोकने, स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक हरियाली फैलाने का आह्वान किया। संवाद