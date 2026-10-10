Bhiwani News: पौधे लगाना ही नहीं, उनकी देखभाल भी नागरिक की जिम्मेदारी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 10 Oct 2026 02:31 AM IST
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भिवानी। ढाणा रोड स्थित नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम के दौरान दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर की प्रबंधक उर्मिला सैनी ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि बढ़ते प्रदूषण और अंधाधुंध कटाई के इस दौर में प्रकृति की रक्षा करना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है।
उर्मिला सैनी ने जोर देकर कहा कि पेड़-पौधे ही मानव जीवन का मुख्य आधार हैं, जो हमें शुद्ध वायु और जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि लोग केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लें।
उन्होंने एक विशेष पहल का सुझाव देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
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धार्मिक स्थलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर संस्कार देने के साथ-साथ सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने का भी प्रमुख केंद्र हैं। इस अवसर पर संस्था ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग घटाने, जल की बर्बादी रोकने, स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक हरियाली फैलाने का आह्वान किया। संवाद
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उर्मिला सैनी ने जोर देकर कहा कि पेड़-पौधे ही मानव जीवन का मुख्य आधार हैं, जो हमें शुद्ध वायु और जीवनदायिनी ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि लोग केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, बल्कि उनकी नियमित देखभाल का भी संकल्प लें।
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उन्होंने एक विशेष पहल का सुझाव देते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या परिजनों की पुण्यतिथि जैसे विशेष अवसरों पर कम से कम एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए।
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धार्मिक स्थलों की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि मंदिर संस्कार देने के साथ-साथ सामाजिक व पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने का भी प्रमुख केंद्र हैं। इस अवसर पर संस्था ने सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग घटाने, जल की बर्बादी रोकने, स्वच्छता बनाए रखने और अधिक से अधिक हरियाली फैलाने का आह्वान किया। संवाद