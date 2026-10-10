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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Baba Mungipa Gaoshala to become a model cow shelter; biogas plant and solar system to be installed.

Bhiwani News: बाबा मुंगीपा गोशाला बनेगी आदर्श गोशाला, बायोगैस प्लांट-सोलर सिस्टम लगेगा

Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 10 Oct 2026 02:28 AM IST
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Baba Mungipa Gaoshala to become a model cow shelter; biogas plant and solar system to be installed.
मुंगीता गोशाला का निरीक्षण करते हरियाणा गो सेवा आयोग के सदस्य दलबीर सिंह।
भिवानी। हरियाणा गो सेवा आयोग के सदस्य दलबीर सिंह जांगड़ा ने तोशाम स्थित बाबा मुंगीपा गोशाला गो सेवा ट्रस्ट का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने गोशाला परिसर की साफ-सफाई और गोवंश के रखरखाव का जायजा लिया। इस अवसर पर गोशाला प्रबंधन समिति ने उन्हें अपनी मांगों और समस्याओं से संबंधित एक मांग पत्र सौंपा।
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निरीक्षण के दौरान दलबीर सिंह जांगड़ा ने कहा कि इस गोशाला को भविष्य में एक आदर्श गोशाला के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए जाएंगे। जांगड़ा ने प्रबंधकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। गोशाला परिसर में जल्द ही बायोगैस प्लांट और सोलर सिस्टम लगवाया जाएगा।
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इससे गोशाला की ऊर्जा संबंधी जरूरतें पूरी हो सकेंगी। मृत गोवंश के सम्मानजनक निस्तारण के लिए 3100 रुपये की सहयोग राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा भी उपलब्ध कराया जाएगा। पशुओं की सेहत और नस्ल सुधार के लिए नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाए जाएंगे। आयोग की तरफ से मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराई जाएंगी।
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लापरवाह पशु पालकों को चेतावनी
दलबीर सिंह जांगड़ा ने लापरवाह पशु पालकों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जो लोग दूध निकालने के बाद पशुओं को सड़कों पर लावारिस छोड़ देते हैं। ऐसे पशु पालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सड़कों पर घूमते लावारिस पशुओं की समस्या को नियंत्रित करने के लिए है।

निरीक्षण में उपस्थित गणमान्य
इस निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इनमें गो सेवा ट्रस्ट के प्रधान सतपाल दुहण जांगड़ा शामिल थे। दीपचंद भारद्वाज, नरेंद्र नंबरदार, राकेश जैन और नत्थू शर्मा भी मौजूद रहे। मनीराम, सुशील पहलवान, सुनील शर्मा, जगदीश सेठ बरवाला और जयप्रकाश जांगड़ा भी उपस्थित थे। कैलाश चंद्र बीएलओ और तोशाम पशु अस्पताल से मनीराम बीएलओ भी कार्यक्रम में शामिल हुए।
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