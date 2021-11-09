केवल सक्षम अधिकारी ही समाधान शिविरों में आएं: डीसी

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डीसी ने तोशाम, लोहारू और सिवानी एसडीएम को निर्देश कि प्रत्येक सोमवार और वीरवार को उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविर में वे स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनें। यदि अति आवश्यक कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो तहसीलदार या बीडीपीओ नागरिकों की समस्या सुनेंगे। समाधान शिविर में किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो।डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। हर सोमवार और वीरवार को जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है।उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कि 15 दिन से पुरानी सभी शिकायतों का एक सप्ताह में समाधान सुनिश्चित करते हुए एटीआर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान करके आमजन का जीवन सरल बनाया जाए। सभी संबंधित अधिकारी शिकायतों का रिव्यू करें। किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करें।