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केवल सक्षम अधिकारी ही समाधान शिविरों में आएं: डीसी

Sat, 10 Oct 2026 02:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 10 Oct 2026 02:24 AM IST
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Only authorized officials should attend the grievance redressal camps: DC
भिवानी। डीसी साहिल गुप्ता ने शुक्रवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में समाधान शिविरों में आने वाली शिकायतों के समाधान की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि केवल सक्षम अधिकारी ही समाधान शिविरों में आएं ताकि नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो। समस्या के समाधान के साथ-साथ नागरिकों की संतुष्टि भी जरूरी है।
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डीसी ने तोशाम, लोहारू और सिवानी एसडीएम को निर्देश कि प्रत्येक सोमवार और वीरवार को उपमंडल स्तर पर आयोजित होने वाले समाधान शिविर में वे स्वयं नागरिकों की शिकायतें सुनें। यदि अति आवश्यक कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो तहसीलदार या बीडीपीओ नागरिकों की समस्या सुनेंगे। समाधान शिविर में किसी भी स्तर पर लापरवाही ना हो।
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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समाधान शिविर सरकार का फलेक्सी कार्यक्रम है। हर सोमवार और वीरवार को जिला व उपमंडल स्तर पर समाधान शिविर आयोजित किए जाते हैं। शिविर आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना है।
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उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कि 15 दिन से पुरानी सभी शिकायतों का एक सप्ताह में समाधान सुनिश्चित करते हुए एटीआर अपलोड करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए है कि शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समस्याओं का समाधान करके आमजन का जीवन सरल बनाया जाए। सभी संबंधित अधिकारी शिकायतों का रिव्यू करें। किसी प्रकार से भी औपचारिकता न हो, स्वयं संज्ञान लेकर समस्या का समाधान करें।
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