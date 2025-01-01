Bhiwani News: न्यायालय के आदेश पर गली से हटाया अवैध शौचालय और दीवार

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कार्रवाई के दौरान नगर परिषद के जूनियर इंजीनियर मनीष राठी, पटवारी संदीप, इंजीनियर योगेश सैनी, सफाई दरोगा और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। टीम ने मौके पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को हटाया। कार्रवाई के बाद गली का रास्ता अतिक्रमण मुक्त हो गया।जूनियर इंजीनियर मनीष राठी ने कहा कि शहर में सरकारी या सार्वजनिक स्थान पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद की ओर से शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी रखने की बात कही गई है।पटवारी संदीप ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई जा रही है। इसी अभियान के तहत आशाराम गेट के पास गली में बनाए गए अवैध शौचालय और दीवार को हटाने की कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।