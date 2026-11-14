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Bhiwani News: 17 नवंबर को बोर्ड मुख्यालय पर होगी यूएमसी केसों की सुनवाई

Sat, 14 Nov 2026 01:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Sat, 14 Nov 2026 01:38 AM IST
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Hearings for UMC cases will be held at the board headquarters on November 17
भिवानी। सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक और मुक्त विद्यालय एवं डीएलएड परीक्षा अक्तूबर-2026 में जिन परीक्षार्थियों के अनुचित साधन संबंधी केस (यूएमसी) दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर 17 नवंबर सुबह 9 बजे बुलाया गया है। बोर्ड अध्यक्ष डॉ. शंकरलाल धूपड़ ने बताया कि सभी संबंधित परीक्षार्थियों, संस्थाओं को व्यक्तिगत सुनवाई की सूचना ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त इन परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर भी उपलब्ध है।
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