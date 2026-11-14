Bhiwani News: घर-घर गूंजे छठी मैया के जयकारे, नहाय-खाय से चार दिवसीय महापर्व शुरू

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ऐसी मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन हैं। उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए, इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए मां गंगा-यमुना या किसी भी पवित्र नदी या पोखर (तालाब) के किनारे यह पूजा की जाती है। जागृति कॉलोनी निवासी चिंटू देवी ने बताया कि षष्ठी मां यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। शिशु के जन्म के छह दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है।ये रखें व्रत में सावधानीश्रद्धालुओं ने बताया कि छठ पूजा में प्रसाद का बहुत महत्व होता है। इसे बनाते हुए साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इसके चलते प्रसाद को बनाने के लिए नए चूल्हे का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई गैस का इस्तेमाल करता है तो नए स्टोव का इस्तेमाल करना चाहिए। छठ पूजा के कई दिन पहले से ही घर में प्याज, लहसुन व मांसाहारी भोजन का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि जिन बर्तनों में मांसाहारी भोजन का सेवन किया गया है उनका इस्तेमाल पूजा में भूलकर भी नहीं करना चाहिए।श्रद्धालुओं के अनुसार पूजा का पर्व सबके साथ मिलकर बनाया जाने वाला विशेष पर्व है। इस पर्व पर बनाया जाने वाला प्रसाद जैसे गुड़ की खीर आदि को सभी के साथ बांटकर खाना ही शुभ होता है।छठ पूजा के लिए जुई नहर पर हुई सफाईछठ महा पूजा के लिए जुई नहर के समीप पूजा-घाट पर सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान घाट पर बने पूजा स्थलों को नहर के पानी से स्वच्छ किया गया। इन घाटों पर 16 नवंबर को परिवार के साथ सुहागिन महिलाएं विधि-विधान से पूजा करेंगी। इस दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों से भी नहर में पानी छोड़े जाने को लेकर पूर्वांचल परिवार संघ पदाधिकारियों ने अनुरोध किया है।