Bhiwani News: मारपीट करने के 4 आरोपी गिरफ्तार

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पूछताछ में आरोपियों ने रंजिश के चलते मारपीट करने की बात कबूल की है। फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मनदीप ने थाना शहर भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई थी। उसने बताया कि खरकड़ी फाटक के पास उसकी फर्नीचर की दुकान है। पहले सोनू, धर्मेंद्र और कृष उसकी दुकान पर काम करते थे। पैसों के लेन-देन को लेकर तीनों से विवाद हो गया था।इसके बाद उन्होंने दुकान पर काम करना छोड़ दिया था। 25 अगस्त को मनदीप दुकान पर मौजूद था। इसी दौरान आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचे और दुकान में घुसकर उसके साथ मारपीट की। शिकायत के आधार पर थाना शहर भिवानी में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर जांच शुरू की गई।मामले के अंतर्गत पुलिस चौकी बीटीएम के जांच अधिकारी रोहित कुमार ने अपनी टीम के साथ 31 अगस्त को चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सोनू निवासी संडवा, तोशाम, धर्मेंद्र निवासी शिव नगर कॉलोनी भिवानी, बलवंत सिंह निवासी मंडाना और कृष्ण निवासी भगत सिंह कॉलोनी भिवानी शामिल हैं।पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक डंडा और एक कड़ा बरामद किया। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दुकानदार मनदीप के साथ रंजिश के चलते उन्होंने मारपीट की थी। सभी आरोपियों को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए हैं