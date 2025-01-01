Bhiwani News: बैंक के बाहर रखे जनरेटर में धधकी आग

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लपटों और धुएं की वजह से बैंक के अंदर मौजूद लोग बाहर नहीं आ पा रहे थे। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर पहुंची और जनरेटर में लगी आग पर काबू पाने के लिए काफी देर तक मशक्कत की। जनरेटर के समीप बिजली का ट्रांसफार्मर भी था। समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से ट्रांसफार्मर बच गया।प्रत्यक्षदर्शी अश्वनी और मनोज ने बताया कि जनरेटर के अंदर से अचानक आग की लपटें और धुआं निकलते देख फुटपाथ पर वाहन खड़े करने वाले लोग अपने वाहन दूर ले जाने लगे। बैंक के बार्ड ने जनरेटर में आग लगने की सूचना बैंक अधिकारियों को दी। इसके बाद दमकल को बुलाया गया। जनरेटर में आग किस कारण से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया।फुटपाथ पर रखे जनरेटर में आग लगने के बाद एक तरफ का रास्ता भी बंद कर दिया गया और तमाशबीनों की भीड़ जुट गई। दमकल कर्मी करीब एक घंटे तक आग बुझाने में जुटे रहे। करीब एक घंटे बाद जनरेटर की आग पूरी तरह शांत हुई। इसके बाद बैंककर्मियों और अधिकारियों ने राहत की सांस ली।