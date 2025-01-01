Bhiwani News: टावर लगाने पहुंचे तो भड़के किसान, बोले- न नोटिस मिला न मुआवजा

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टीम ने टावर लगाने के लिए जेसीबी से खोदाई शुरू करवाई तो खेतों में काम कर रहे किसानों ने आपत्ति जताई। जानकारी मिलते ही आसपास के किसान भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के सामने नाराजगी जताई। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच तीखी बहस भी हुई।किसानों के विरोध के बावजूद मौके पर पहुंची दो जेसीबी मशीनों से टावर लगाने के लिए खोदाई जारी रही। किसानों के अनुसार करीब 14 गड्ढे खोदे जा चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने किसानों को समझाकर शांत करने का प्रयास किया जबकि किसानों और अधिकारियों के बीच गतिरोध कई घंटे तक बना रहा।किसान नेता कामरेड ओमप्रकाश व अन्य किसानों ने कहा कि जमीन से हाईटेंशन लाइन निकालकर टावर लगाए जाने हैं तो पहले उन्हें विधिवत सूचना दी जाए और मुआवजे की प्रक्रिया स्पष्ट की जाए। किसानों का आरोप है कि उन्हें न कोई नोटिस मिला और न ही मुआवजे के संबंध में जानकारी दी गई। उन्होंने सवाल उठाया कि बिना सूचना के उनकी जमीन में सीधे खोदाई कैसे शुरू कर दी गई।