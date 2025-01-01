फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Anjali Siwach won the gold medal in shot put at the Youth National Athletics Championship

Bhiwani News: यूथ नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में अंजलि सिवाच ने शॉटपुट में जीता स्वर्ण पदक

Fri, 25 Sep 2026 12:36 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Fri, 25 Sep 2026 12:36 AM IST
विज्ञापन
Anjali Siwach won the gold medal in shot put at the Youth National Athletics Championship
पदक विजेता खिलाड़ी अंजली सिवाच को सम्मानित करते डा. फूल सिंह धनाना। स्त्रोत स्वयं
भिवानी। मूल रूप से झज्जर के गांव जटवाड़ा और वर्तमान में डीसी कॉलोनी निवासी अंजलि सिवाच ने लुधियाना में आयोजित यूथ नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में अंडर-18 शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 16.02 मीटर की थ्रो के साथ यह उपलब्धि हासिल की।
विज्ञापन

अंजलि ने अपनी सफलता का श्रेय कोच अमित सोलंकी, पिता संदीप सिवाच, माता अंजू देवी और परिवार के बड़ों के आशीर्वाद को दिया। उनकी उपलब्धि पर क्षेत्र के लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के बाद उन्हें स्थानीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया।
विज्ञापन

सेक्टर-13 में डा. फूल सिंह धनाना ने अंजलि को माला पहनाकर सम्मानित किया। इस दौरान भिवानी रेजीडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान रामकिशन शर्मा मौजूद रहे। पूर्व चेयरमैन विजय पंचगावा, जिला पार्षद रेणू बाला, प्रधान दिलबाग सांगवान, प्रधान धर्मबीर नेहरा, राजपाल आईजी, रामदेव तायल, सूर्या तंवर एमसी, बलवान प्रधान, भूपेंद्र कोच और संदीप यादव एमसी ने भी उन्हें बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

डाॅ. फूल सिंह धनाना ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतना क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि अंजलि की सफलता से क्षेत्र की अन्य बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed