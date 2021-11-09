Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 12:33 AM IST
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विरोध
धरना: गांव खरक में यूजीसी रोल बैक को लेकर धरना सुबह दस बजे से।
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राजनीतिक
माल्यार्पण: लोहारू रोड स्थित जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने इनेलो का माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
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धरना: गांव खरक में यूजीसी रोल बैक को लेकर धरना सुबह दस बजे से।
राजनीतिक
माल्यार्पण: लोहारू रोड स्थित जननायक चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने इनेलो का माल्यार्पण कार्यक्रम सुबह 9 बजे।
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