Bhiwani News: सेना से विदाई के बाद परिवार से मिलने के बजाय सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचें सूबेदार जयबीर सिंह

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सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी देशसेवा का जज्बा और शहीदों के प्रति सम्मान सूबेदार जयबीर सिंह के दिल में कायम रहा। सेना की फर्स्ट गॉर्ड रेजिमेंट से सेवानिवृत्त होने के बाद घर जाने से पहले वे बहल के शहीद स्मारक पहुंचे और देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। उनकी इस भावुक पहल ने पूर्व सैनिकों और उपस्थित लोगों को देशभक्ति और शहीदों के प्रति सम्मान का संदेश दिया।बहल क्षेत्र के गोपालवास गांव निवासी सेवानिवृत्त सैनिक सूबेदार जयबीर सिंह मंगलवार को जैसे ही शहीद स्मारक पहुंचे तो वहां इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद थे। पूर्व सैनिकों की ओर से कर्नल ब्रह्मसिंह बिधनोई ने सेवानिवृत्त सूबेदार दजयबीर का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक सैनिक अपने घर-परिवार से कोसों दूर रहकर देश की सुरक्षा के लिए त्याग, कर्तव्य और समर्पण की भावना से अपनी सेवाएं देता है। इससे बड़ी देशभक्ति कोई नहीं हो सकती। वहीं, सेवानिवृत्ति के बाद घर जाने से पहले शहीद स्मारक पहुंचकर देश के लिए बलिदान देने वाले सैनिकों को नमन करना राष्ट्र के प्रति उसकी गहरी निष्ठा और सम्मान को दर्शाता है। यह पहल अन्य सैनिकों के लिए भी प्रेरणादायी है।इस अवसर पर सूबेदार सतबीर, कप्तान राजेंद्र, सूबेदार मेवासिंह, हवलदार रोहताश, सूबेदार रामकरण मौजूद रहे।