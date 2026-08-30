चुनाव आयोग ने 30 सितंबर तक बढ़ाई दावे-आपत्तियां दाखिल करने की तारीख : साहिल

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संशोधित कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 6 नवंबर को होगा। उन्होंने बताया कि मतदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों में बदलाव किया है। इससे उन पात्र नागरिकों को राहत मिलेगी जो किसी कारणवश निर्धारित अवधि में मतदाता सूची से संबंधित दावा या आपत्ति दर्ज नहीं करा सके हैं।प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल करने और सूची में दर्ज मतदाताओं के विवरण को त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य किया जा रहा है। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है तो वह आवश्यक दस्तावेजों और घोषणा-पत्र के साथ फॉर्म-6 के माध्यम से नाम शामिल करवाने के लिए दावा प्रस्तुत कर सकता है।उपायुक्त ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की कि वे मतदाता सूची में अपना नाम और विवरण अवश्य जांच लें। किसी प्रकार की गलती होने पर निर्धारित अवधि में दावा या आपत्ति दर्ज करवाएं। किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए नागरिक अपने बीएलओ, ईआरओ और एईआरओ से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा ईसीआईनेट एप पर ‘बुक ए कॉल’ सुविधा अथवा मतदाता हेल्पलाइन 1950 के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।