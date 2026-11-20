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वीरवार को जिले का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिछले दस दिनों में न्यूनतम तापमान में करीब चार डिग्री की गिरावट आई है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक रहने से बुजुर्गों और बच्चों को सांस संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। नागरिक अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के सामान्य रोग विभाग की ओपीडी में इन दिनों ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. यतिन गुप्ता के अनुसार ठंडी हवा सीधे फेफड़ों को प्रभावित करती है। इससे श्वास नलिकाओं में सिकुड़न आ जाती है और मरीज को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वहीं वातावरण में मौजूद धूल के कण और धुआं भी अस्थमा के दौरे को बढ़ाने वाले प्रमुख कारण हैं। सर्दियों का मौसम अस्थमा और क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (सीओपीडी) से पीड़ित मरीजों के लिए विशेष रूप से संवेदनशील होता है।डॉ. गुप्ता ने बताया कि कई मरीज राहत मिलने पर अपनी दवाएं या इन्हेलर लेना बंद कर देते हैं जबकि ऐसा करना गंभीर और जानलेवा साबित हो सकता है। मरीजों को चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दवाएं लेते रहना चाहिए और अपने पास रिलीवर इन्हेलर रखना चाहिए। सांस लेने में अधिक परेशानी या सीने में जकड़न महसूस होने पर बिना देरी किए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में जांच करानी चाहिए।घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनें और सिर, कान व छाती को ठंडी हवा से बचाएं। अस्थमा के मरीज अत्यधिक ठंड और कोहरे के दौरान सुबह जल्दी या देर रात टहलने से बचें। धूप निकलने के बाद ही बाहर जाएं और मास्क का इस्तेमाल करें ताकि धूल-धुएं से बचाव हो सके और सांस के साथ जाने वाली हवा कुछ गर्म होकर फेफड़ों तक पहुंचे। श्वास नलिकाओं को नम रखने के लिए सादे पानी की भाप लेने और गुनगुना पानी पीने की सलाह दी गई है।