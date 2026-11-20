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बैठक में सीजेएम ने जिला स्तर पर विधवा सेल के माध्यम से महिलाओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने, उनके अधिकारों की सुरक्षा और कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि विधवा सेल का उद्देश्य महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हरसंभव सहायता उपलब्ध करवाना है।सीजेएम ने कहा कि सरकार की ओर से विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए पेंशन और ऋण सहित विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। संबंधित विभाग सुनिश्चित करें कि पात्र महिलाओं को इनका लाभ समय पर मिले। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन आवेदन में कमी होने पर संबंधित महिला या उसके बच्चों को फोन कर सूचित करें और आवश्यक दस्तावेज पूरे करवाकर प्रक्रिया आगे बढ़ाएं। बैठक में पुलिस, स्वास्थ्य, एसडीएम कार्यालय, वन स्टॉप सेंटर, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।सीजेएम ने वन स्टॉप सेंटर के अधिकारियों को विधवा महिलाओं और उनके बच्चों को उपलब्ध सुविधाओं एवं सहायता की विस्तृत जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही बैंकों के माध्यम से महिलाओं को ऋण योजनाओं का लाभ दिलाने और ऋण स्वीकृत करवाने में आवश्यक सहयोग करने को कहा। उन्होंने हेल्प डेस्क के माध्यम से महिलाओं की शिकायतें दर्ज कर उनका प्राथमिकता से समाधान करवाने के निर्देश भी दिए।