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सुबह के समय कॉलेज जाने वाले विद्यार्थियों, नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों की संख्या अधिक रहती है। बहल से भिवानी की दूरी करीब 65 से 67 किलोमीटर है। शेरला, बिधनोई, नूनसर, ओबरा, देवराला, कैरू, लेघां, हेतमपुर और टीटानी वाया लोहानी सहित आसपास के गांवों से सैकड़ों यात्री भिवानी के लिए बसों में सफर करते हैं। यात्रियों की संख्या अधिक होने से बसों में जगह नहीं मिलती और उन्हें अगली बस का इंतजार करना पड़ता है।बहल से चलकर हरियाणा परिवहन की बस सुबह करीब आठ बजे देवराला पहुंचती है लेकिन इसमें बैठने की जगह तो दूर, खड़े होने तक की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे में विद्यार्थियों को मजबूरी में पायदान पर लटककर सफर करना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि सुबह आठ बजे के आसपास देवराला से भिवानी के लिए एक अतिरिक्त बस चलाई जाए ताकि विद्यार्थी समय पर शिक्षण संस्थानों में पहुंचकर कक्षाओं में शामिल हो सकें। यह सुविधा घरेलू कार्यों और नौकरी के लिए जाने वाले अन्य यात्रियों के लिए भी राहतदायक होगी।फोर डब्ल्यू युवा क्लब देवराला के संदीप लाला ने कहा कि युवा जोखिम भरा सफर तय करके शिक्षण संस्थानों तक पहुंच रहे हैं। शासन और प्रशासन को इस समस्या का संज्ञान लेकर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त बस सेवा शुरू करनी चाहिए। इससे हादसों की आशंका कम होगी। इस मांग को लेकर परिवहन विभाग के जीएम को मांगपत्र भी सौंपा जाएगा।ग्रामीण रूटों पर अतिरिक्त सेवाएं संचालित करने की मांगयात्री हरियाणा परिवहन की बसों में सफर करना अधिक पसंद करते हैं। इनमें समयबद्ध संचालन के साथ बुजुर्गों को आधे किराये की सुविधा मिलती है। वहीं, हैप्पी कार्ड के माध्यम से भी यात्री सरकारी बसों में सफर का लाभ उठाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार को बसों की संख्या बढ़ाकर ग्रामीण रूटों पर अतिरिक्त सेवाएं संचालित करनी चाहिए ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक सफर मिल सके।