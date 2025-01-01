Bhiwani News: बाजरे की सरकारी खरीद की मांग, किसानों ने मंडी का गेट बंद कर किया प्रदर्शन

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धरने की अध्यक्षता अखिल भारतीय किसान सभा तोशाम के प्रधान करण सिंह, ग्राम स्वराज के ईश्वर सिंह और सीटू के सुखदेव सिंह ने की। मंच संचालन वित्त सचिव रणधीर सांगवान और सचिव नरेंद्र सिंह डाडम ने किया। किसान नेताओं ने कहा कि मंडियों में किसानों का बाजरा नहीं बिक रहा और सरकारी खरीद में अनावश्यक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि बाजरे के नमूने फेल होने का बहाना बनाकर खरीद में देरी की जा रही है। समय पर खरीद नहीं हुई और बारिश हो गई तो फसल खराब होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। खुले बाजार में कम भाव मिलने से भी किसान आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।जिला सचिव मास्टर जगरोशन ने कहा कि किसानों को डीएपी खाद की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रबी सीजन की बिजाई का समय आ चुका है, इसलिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार अशोक कुमार और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और किसानों से बातचीत की।बाद में एसडीएम संदीप कुमार भी धरनास्थल पर पहुंचे और किसानों को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने मंडी का गेट खोल दिया। इस दौरान एआईकेएस के जिला प्रधान रामफल देशवाल, संतोष देशवाल, महीपाल, मनरूप, महीराम, मनफूल, रविंद्र, बलवीर और सीटू मजदूर नेता सदीक डाडम सहित अन्य किसान मौजूद रहे।