फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   Convict sentenced to three years in prison for possessing banned capsules.

Bhiwani News: प्रतिबंधित कैप्सूल रखने पर दोषी को तीन साल कैद

Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
Convict sentenced to three years in prison for possessing banned capsules.
भिवानी। सुरुचि अटरेजा सिंह, स्पेशल जज एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भिवानी की अदालत ने प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में दोषी मनीष निवासी रिवाड़ी खेड़ा, जिला भिवानी को तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने बुधवार को धारा 22(बी) एनडीपीएस एक्ट के तहत फैसला सुनाया।
विज्ञापन

जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने पांच अक्तूबर 2023 को मनीष को प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल रखने के मामले में गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ थाना औद्योगिक क्षेत्र भिवानी में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया और गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया।
विज्ञापन

अभियोग के विचारण के दौरान पुलिस ने न्यायालय के समक्ष गवाहों की गवाही और अन्य साक्ष्य मजबूती से प्रस्तुत किए। मामले की प्रभावी पैरवी और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप अदालत ने मनीष को दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस अधीक्षक भिवानी मयंक मिश्रा ने जिले में नशीले पदार्थों की बिक्री, तस्करी और अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार कर प्रभावी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही ऐसे मामलों में न्यायालय में विचारण के दौरान मजबूत पैरवी और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा है ताकि नशे के कारोबार में संलिप्त आरोपियों को कड़ी सजा दिलाई जा सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed