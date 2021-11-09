मूंग-बाजरा की क्रॉप कटिंग में देरी किसानों पर पड़ेगी भारी : किसान सभा

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किसान सभा ने बताया कि कम बारिश और नहरी पानी की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होने से जिले में मूंग, बाजरा समेत खरीफ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। सिवानी, तोशाम, कैरू, लोहारू, बवानीखेड़ा, भिवानी और अन्य क्षेत्रों में बारिश व सिंचाई के पानी की कमी से अनेक फसलें समय से पहले सूख गईं। किसान मजबूरी में फसलों की कटाई कर रहे हैं।प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि अनुमानतः 80 प्रतिशत से अधिक मूंग और करीब 70 प्रतिशत बाजरा की फसल कट चुकी है जबकि क्रॉप कटिंग प्रयोग अभी बहुत कम हुए हैं। आगामी एक सप्ताह में अधिकांश फसलों की कटाई पूरी होने की संभावना है। ऐसे समय क्रॉप कटिंग नहीं हुई तो किसानों के फसल बीमा दावों के निपटारे में गंभीर समस्या पैदा हो सकती है।उपायुक्त साहिल गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र आवश्यक व्यवस्था कराने का आश्वासन दिया। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजेश सिहाग ने पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था कर क्रॉप कटिंग का कार्य जल्द पूरा कराने की बात कही।