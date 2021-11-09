Bhiwani News: लिंगानुपात सुधार सम्मेलन 27 को, आठ जिलों से शामिल होंगी महिला पंच-सरपंच

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उपायुक्त साहिल गुप्ता ने मंगलवार को संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर एडीसी दीपक बाबू लाल करवा को सम्मेलन का समग्र प्रभारी नियुक्त किया। उपायुक्त ने बताया कि सम्मेलन में महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ लिंगानुपात सुधार पर विचार रखेंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी मुख्य अतिथि होंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी मंजू राणा ने बताया कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता भी सम्मेलन में विशेष रूप से शामिल होंगी। सम्मेलन में भिवानी के अलावा सबसे कम लिंगानुपात वाले आठ जिलों से एक हजार महिलाओं की भागीदारी रहेगी।

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भिवानी। लिंगानुपात सुधार को लेकर शहर में 27 सितंबर को होने वाले सम्मेलन में पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी शामिल होंगी। सम्मेलन में प्रदेश के सबसे कम लिंगानुपात वाले आठ जिलों से महिला पंच-सरपंच हिस्सा लेंगी।