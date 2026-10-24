Bhiwani News: सिटी में आज

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राजकीय कन्या स्कूल : डीपीई शिक्षकों के लिए राजकीय कन्या स्कूल लोहड़ में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह आठ बजे से।धार्मिकश्याम महोत्सव : शिव नगर के लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्याम महोत्सव का आयोजन शाम सात बजे से।भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।