Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:24 PM IST
Updated Sat, 24 Oct 2026 10:24 PM IST
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प्रशिक्षण शिविर
राजकीय कन्या स्कूल : डीपीई शिक्षकों के लिए राजकीय कन्या स्कूल लोहड़ में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह आठ बजे से।
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धार्मिक
श्याम महोत्सव : शिव नगर के लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्याम महोत्सव का आयोजन शाम सात बजे से।
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भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।
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राजकीय कन्या स्कूल : डीपीई शिक्षकों के लिए राजकीय कन्या स्कूल लोहड़ में योग प्रशिक्षण शिविर सुबह आठ बजे से।
धार्मिक
श्याम महोत्सव : शिव नगर के लक्ष्मीनारायण मंदिर में श्याम महोत्सव का आयोजन शाम सात बजे से।
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भागवत कथा : जीतूवाला जोहड़ स्थित काली देवी शिव मंदिर में भागवत कथा का आयोजन दोपहर 2 बजे से।