Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:30 AM IST
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राजनीतिक
बैठक : तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह 11 बजे।
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सांस्कृतिक
राम तिलक : सेठ किरोड़ीमल पार्क में आयोजित रामलीला में राम तिलक कार्यक्रम शाम छह बजे से।
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बैठक
निगम सर्कल कार्यालय : हड़ताल को लेकर निगम कर्मचारियों की बैठक निगम सर्कल कार्यालय में सुबह 11 बजे।
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बैठक : तिलक भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक सुबह 11 बजे।
सांस्कृतिक
राम तिलक : सेठ किरोड़ीमल पार्क में आयोजित रामलीला में राम तिलक कार्यक्रम शाम छह बजे से।
विज्ञापन
बैठक
निगम सर्कल कार्यालय : हड़ताल को लेकर निगम कर्मचारियों की बैठक निगम सर्कल कार्यालय में सुबह 11 बजे।
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