Bhiwani News: सिटी में आज

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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।विरोधहड़ताल : पटवारियों की हड़ताल लघु सचिवालय के बाहर सुबह नौ बजे से।धरना : नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना सुबह नौ बजे से