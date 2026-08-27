Bhiwani News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:36 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:36 AM IST
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समाधान शिविर
लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
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विरोध
हड़ताल : पटवारियों की हड़ताल लघु सचिवालय के बाहर सुबह नौ बजे से।
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धरना : नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना सुबह नौ बजे से
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लघु सचिवालय : समाधान शिविर का आयोजन लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए हॉल में सुबह दस बजे से।
विरोध
हड़ताल : पटवारियों की हड़ताल लघु सचिवालय के बाहर सुबह नौ बजे से।
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धरना : नगर परिषद कार्यालय के बाहर सफाई कर्मचारियों का धरना सुबह नौ बजे से