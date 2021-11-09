Bhiwani News: सिटी में आज

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भागवत कथा : जूई के श्याम मंदिर में भागवत कथा दोपहर दो बजे से



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खेलकूद

कबड्डी स्पर्धा : गांव कुंगड़ में जिलास्तरीय कबड्डी स्पर्धा का आयोजन सुबह नौ बजे।

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सांस्कृतिक

मेला : गांव खरक में दादी सती जाबदे मेला सुबह नौ बजे से

धार्मिक