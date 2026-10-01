Bhiwani News: 100, 200 और 400 मीटर में चेतना प्रथम, बनीं बेस्ट एथलीट

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शारीरिक शिक्षा प्राध्यापक डॉ. वीरेंद्र सिंह ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि 100 मीटर में चेतना प्रथम, मोनिका द्वितीय और उषा तृतीय रहीं। 200 मीटर में चेतना प्रथम, अंकित द्वितीय और साक्षी तृतीय रहीं। 400 मीटर में चेतना प्रथम, प्रार्थना द्वितीय और मोनिका तृतीय रहीं।लंबी कूद में तमन्ना प्रथम और मोनिका द्वितीय रहीं। डिस्कस थ्रो में प्रार्थना प्रथम, चेतना द्वितीय और आरती तृतीय रहीं। जैवलिन थ्रो में तमन्ना प्रथम, चेतना द्वितीय और साक्षी तृतीय रहीं। शॉटपुट में प्रार्थना ने प्रथम स्थान हासिल किया।थ्री-लेग रेस में आरती-उषा की जोड़ी प्रथम, मुस्कान-अनु द्वितीय और आरती-चेतना की जोड़ी तृतीय रही। लेमन रेस में उषा प्रथम रहीं। इस अवसर पर नायब तहसीलदार अशोक कुमार और सरपंच राजेश तंवर ने विजेता छात्राओं को सम्मानित किया।