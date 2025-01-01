Bhiwani News: बुजुर्गों की सेवा करने वाली महिलाओं को सम्मानित करेगा बुड़ानिया ट्रस्ट

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ट्रस्ट की ओर से अशोक बुडानिया ने बताया कि आज के दौर में बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान में कमी आती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए ट्रस्ट ने मातृशक्ति से अपील की है कि वे अपने घर के असहाय और बीमार बुजुर्गों की पूरी निष्ठा से सेवा-संभाल करें। ऐसी महिलाओं को ट्रस्ट की ओर से सम्मानित किया जाएगा।अशोक बुडानिया ने बताया कि पर्यावरण को हरा-भरा रखने और युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए ट्रस्ट बच्चों के जन्मदिन पर निशुल्क पौधरोपण भी कराता है। इसके अलावा जागरण के पावन अवसर पर गांव खापड़वास के कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी मेधावी व प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर सुमित, गौतम, विजय शर्मा इंदीवाली, रविंद्र माठ, संदीप, सुनील, मुनेश और अजय सहित अनेक ग्रामीण व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।