हुड्डा के फोन न उठाने पर बीरेन्द्र सिंह ने दी सक्रिय राजनीति छोड़ने की सलाह, कहा- अब युवाओं को दें मौका

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बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा को राजनीति में मैंने पैदा किया था। लेकिन अब उन्हें भी सक्रिय राजनीति से हटकर युवाओं को मौका देना चाहिए। आज उन्हें जन्मदिन की बधाई देने को फोन किया तो उठा नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि वह हुड्डा से कहेंगे कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है और सभी मिलकर चलें।बीरेन्द्र सिंह अपने बेटे एवं पूर्व सांसद बृजेन्द्र सिंह की ओर से 27 सितंबर को भिवानी में करवाए जा रहे जिलास्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की रूपरेखा तैयार करने पहुंचे थे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा देश में ऐसी परिस्थिति पैदा कर रही है कि हमेशा उसी का राज रहे।उन्होंने कहा कि इससे वोट का अधिकार, देश की अखंडता और लोकतंत्र खतरे में होगा। राहुल गांधी के मुताबिक भाजपा से लड़ना है तो सभी दलों को कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना होगा। हरियाणा में तो कांग्रेस को खुद ही एकजुट होना होगा। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस की गुटबाजी को ही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत बताया।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक माह तक मनाए जा रहे उत्सव पर बीरेन्द्र सिंह ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि हमारा देश गजब का है। जब धीरेन्द्र बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है तो मोदी तो सबसे बड़े बाबा हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राहुल गांधी को ‘नाराज फूफा’ कहे जाने को भी गलत बताया।पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा करते हुए बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी दूसरे, अकाली दल तीसरे और भाजपा चौथे स्थान पर रहेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी की बपौती नहीं है और सभी को मिलकर चलना चाहिए।भूपेंद्र हुड्डा के ‘न टायर्ड, न रिटायर्ड’ वाले बयान पर बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि यह तो वह भी कह सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा और नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। उन्होंने कहा कि दो दिन बाद मोदी भी 75 साल के हो जाएंगे लेकिन रिटायर्ड नहीं होंगे। हरियाणा कांग्रेस की कमान हुड्डा के बजाय बृजेन्द्र सिंह संभाल सकते हैं या नहीं, इस सवाल पर बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि बृजेन्द्र सिंह का पता नहीं। उनसे पूछा जाए तो वह हरियाणा की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए।