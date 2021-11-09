विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

गांव जाटू लोहारी निवासी एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 20 अक्तूबर को वह बच्चों के साथ गांव गई थी और उसका पति काम के सिलसिले में बाहर था। वापस लौटने पर घर के ताले टूटे मिले और चांदी के आभूषण गायब थे। शिकायत के आधार पर थाना बवानीखेड़ा में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी।मामले के जांच अधिकारी सुनील कुमार ने 24 अक्तूबर को पहले आरोपी जसबीर निवासी गांव जाटू लोहारी को गिरफ्तार किया था। न्यायालय से एक दिन का पुलिस रिमांड मिलने पर आरोपी से चोरी की गई एक जोड़ी चांदी की पाजेब और एक जोड़ी चांदी की चुटकी बरामद की गई थी। इसके बाद उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया था।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि राहुल वारदात के दिन जसबीर के साथ मौजूद था। पुलिस ने बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।