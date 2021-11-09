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एंटी नारकोटिक सेल प्रभारी उप निरीक्षक रमेश कुमार टीम के साथ गश्त के दौरान ढिगावा में मौजूद थे। इसी दौरान सूचना मिली कि एक व्यक्ति बाइक पर हेरोइन लेकर आ रहा है। पुलिस ने बताए गए स्थान पर नाकाबंदी कर बाइक सवार को रुकवाया और नियमानुसार तलाशी ली। इस दौरान उसके कब्जे से 9.18 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।पुलिस ने मंगलवार को आरोपी को न्यायालय में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया। रिमांड के दौरान उससे हेरोइन खरीदकर लाने और बिक्री से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हेरोइन बेचने के लिए हांसी से लेकर आया था। रिमांड अवधि पूरी होने पर बुधवार को उसे दोबारा न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजने के आदेश दिए गए।