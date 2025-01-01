Bhiwani News: प्रदेश के 23 जिलों में 23.31 लाख एकड़ मिसमैच डाटा सत्यापन का 91 फीसदी काम पूरा

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मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर किसानों की ओर से दर्ज जानकारी में मिसमैच डाटा के भौतिक सत्यापन का काम प्रदेशभर में पटवारियों द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य में कृषि एवं राजस्व विभाग के करीब 4400 पटवारी जुटे हैं। फिलहाल किसानों की ओर से दर्ज ब्योरे में 23,31,540 एकड़ भूमि का डाटा मिसमैच दर्शाया जा रहा है। वीरवार तक कई जिलों में भौतिक सत्यापन पूरा होने की उम्मीद है।कुरुक्षेत्र में 99.89 फीसदी भौतिक सत्यापन पूरा हो चुका है जबकि अंबाला 99.50 फीसदी के साथ दूसरे स्थान पर है। सबसे कम 69.97 फीसदी सत्यापन सिरसा जिले में हुआ है। राजस्व विभाग के पटवारी भूमि का सेटेलाइट इमेज के जरिए भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। हर जिले में सत्यापन के लिए अलग-अलग क्षेत्र शामिल किए गए हैं।पटवारी केवल मिसमैच डाटा का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। पोर्टल पर भूमि का डाटा मिसमैच दर्शाए जाने से किसानों को निजी बोली पर फसल बिक्री में भावांतर भरपाई और सरकारी खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिल रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद ही इन किसानों के लिए फसल बिक्री की राह आसान होगी।भिवानी जिले में प्रदेश में सबसे ज्यादा 3,04,744 एकड़ (आरसीएस) मिसमैच डाटा आया था। किसानों द्वारा फसल का ऑनलाइन पंजीकरण कराने पर सेटेलाइट से मिलान करने के बाद यह डाटा आया था। हरियाणा के तमाम पटवारियों ने 92 फीसदी कार्य पूर्ण कर दिया है। भिवानी जिले का बचा हुआ डाटा वीरवार शाम तक पूरा करने का प्रयास किया जाएगा - विकास राठी, राज्य उप प्रधान दी रेवन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन, हरियाणा।मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के मिसमैच डाटा के भौतिक सत्यापन कार्य में भिवानी जिले में 200 से अधिक पटवारी काम पर लगे हैं। ये काम वीरवार तक भिवानी में पूरा कर लिया जाएगा। भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के बाद ही पोर्टल पर मिसमैच डाटा दुरुस्त हो पाएगा। -जयवीर सिंह, तहसीलदार, भिवानी तहसील।प्रदेश में जिला वार फसल का भौतिक सत्यापन रिपोर्टजिला- कुल एरिया- वेरिफाई क्षेत्र- लंबित क्षेत्र- वेरिफाई प्रतिशत1. अंबाला- 64,574.399- 64,251.988- 322.411- 99.502. भिवानी- 3,04,744.492- 2,78,316.308- 26,428.184- 91.333. चरखी दादरी- 1,39,299.276- 1,29,738.535- 9,560.741- 93.144. फरीदाबाद- 19,412.913- 19,061.23- 351.683- 98.195. फतेहाबाद- 1,17,613.51- 99,422.98- 18,190.53- 84.536. गुरुग्राम- 49,221.642- 46,388.641- 2,833.001- 94.247. हांसी- 66,147.451- 63,272.197- 2,875.254- 95.658. हिसार- 1,59,223.037- 1,56,350.441- 2,872.596- 98.209. झज्जर- 1,00,393.195- 95,045.658- 5,347.537- 94.6710. जींद- 1,04,486.824- 94,026.672- 10,460.152- 89.9911. कैथल- 38,689.413- 37,569.803- 1,119.61- 97.1112. करनाल- 64,019.41- 63,156.383- 863.027- 98.6513. कुरुक्षेत्र- 59,731.307- 59,662.994- 68.313- 99.8914. महेंद्रगढ़- 1,44,060.323- 1,42,483.975- 1,576.348- 98.9115. मेवात- 88,247.356- 87,165.162- 1,082.194- 98.7716. पलवल- 79,860.615- 77,583.855- 2,276.76- 97.1517. पंचकूला- 26,310.051- 21,369.108- 4,940.943- 81.2218. पानीपत- 47,589.527- 43,340.765- 4,248.762- 91.0719. रेवाड़ी- 76,594.273- 72,546.566- 4,047.707- 94.7220. रोहतक- 73,609.681- 69,812.318- 3,797.363- 94.8421. सिरसा- 3,20,062.784- 2,23,960.02- 96,102.764- 69.9722. सोनीपत- 68,688.3- 62,776.395- 5,911.905- 91.3923. यमुनानगर- 1,18,961.06- 1,14,692.54- 4,268.52- 96.41कुल: 23,31,540.839- 21,21,994.534- 2,09,546.305- 91.01भिवानी जिले का तहसीलवार एरियातहसील- कुल एरिया(एकड़ में)- वेरिफाई क्षेत्र- लंबित क्षेत्र- वेरिफाई क्षेत्र प्रतिशत1. बहल- 43,100.248- 34,436.381- 8,663.867- 79.902. बवानीखेड़ा- 23,740.333- 22,105.638- 1,634.695- 93.113. भिवानी- 70,634.105- 66,122.891- 4,511.214- 93.614. लोहारू- 42,704.712- 41,841.712- 863- 97.985. सिवानी- 46,226.842- 39,711.779- 6,515.063- 85.916. तोशाम- 78,338.252- 74,097.907- 4,240.345- 94.59कुल: 3,04,744.492- 2,78,316.308- 26,428.184- 91.33