Bhiwani News: पिलानी रोड पर अंडरपास का 90 फीसदी काम पूरा, 30 गांवों का सफर होगा सुगम

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करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस अंडरपास का निर्माण 13 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। परियोजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम निर्धारित समय से अधिक खिंच गया। अब शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।पिलानी रोड पर बन रहे अंडरपास की लंबाई करीब 440 मीटर है। इसके शुरू होने से लोहारू और राजस्थान के सीमावर्ती गांवों के बीच आवागमन सुगम होगा। दूरी कम होने से ग्रामीणों के समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही खरीदारी, रोजमर्रा के कामकाज, कृषि गतिविधियों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोहारू आने-जाने में सुविधा मिलेगी।परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित ने बताया कि अंडरपास का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। तकनीकी समस्याओं के चलते निर्माण में अपेक्षा से अधिक समय लगा है, लेकिन शेष कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके शुरू होने से राजस्थान के करीब 30 गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और लोहारू से सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मजबूत होगा।