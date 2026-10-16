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Hindi News ›   Haryana ›   Bhiwani News ›   90% of the work on the underpass on Pilani Road is complete; travel for 30 villages will become easier.

Bhiwani News: पिलानी रोड पर अंडरपास का 90 फीसदी काम पूरा, 30 गांवों का सफर होगा सुगम

Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 01:41 AM IST
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90% of the work on the underpass on Pilani Road is complete; travel for 30 villages will become easier.
लोहारू में पिलानी रोड पर निर्माणाधीन रेलवे अंडरपास
लोहारू। पिलानी रोड पर राजस्थान सीमा के नजदीक बनाए जा रहे रेलवे अंडरपास का करीब 90 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने से राजस्थान के लाडून्दा, लिखवा और छापड़ा सहित करीब 30 गांवों के लोगों को राहत मिलेगी और लोहारू आने-जाने में करीब 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी।
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करीब पांच करोड़ रुपये की लागत से बन रहे इस अंडरपास का निर्माण 13 जुलाई 2025 को शुरू हुआ था। परियोजना को एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण काम निर्धारित समय से अधिक खिंच गया। अब शेष निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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440 मीटर लंबा है अंडरपास
पिलानी रोड पर बन रहे अंडरपास की लंबाई करीब 440 मीटर है। इसके शुरू होने से लोहारू और राजस्थान के सीमावर्ती गांवों के बीच आवागमन सुगम होगा। दूरी कम होने से ग्रामीणों के समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही खरीदारी, रोजमर्रा के कामकाज, कृषि गतिविधियों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोहारू आने-जाने में सुविधा मिलेगी।
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जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य
परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित ने बताया कि अंडरपास का करीब 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। तकनीकी समस्याओं के चलते निर्माण में अपेक्षा से अधिक समय लगा है, लेकिन शेष कार्य जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके शुरू होने से राजस्थान के करीब 30 गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी और लोहारू से सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क मजबूत होगा।
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